Для нового весенне-летнего сезона дизайнеры представили немало интересных моделей и показали, как вписать юбку в повседневный образ. В прозрачной юбке подиумом дефилировали модели от брендов Givenchy, Louis Vuitton, Prada и Coperni.
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Прозрачная юбка будет в моде не потому, чтобы показать как можно больше тела. В основном бренды представляют юбку как часть многослойного образа, чтобы добавить классическому наряду глубины и текстуры.
Юбки чаще всего представлены длиной до колена или чуть ниже, изготовлены из органзы или тюля. Их дизайнеры соединили с базовыми вещами: серым трикотажем, пальто, блейзеры, балетки, лоферы и т.д. Они пытались создать образы, которые можно носить каждый день. А еще юбки созданы в цветах, которые ассоциируются с "тихой роскошью".
В Prada выделяется модель насыщенного бордового цвета, а Acne Studios смягчили образы оттенками серого. Впрочем, прозрачная юбка довольно экстравагантная вещь, поэтому ее важно дополнять заметными вещами: туфлями на каблуке, ботинками или лоферами. Вы можете надевать Мэри Джейн вместе с носками и завершать образ красивыми сумками.
Стильные юбки на 2024 год / Фото Vogue
Стильные юбки на 2024 год / Фото Vogue
Стильные юбки на 2024 год / Фото Vogue
Стильные юбки на 2024 год / Фото Vogue
Стильные юбки на 2024 год / Фото Vogue