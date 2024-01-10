Зима – досить непередбачувана пора року. Періодами може бути холодно, з різкими поривами вітру, снігом, мінусовою температурою, а часом – тепло та сухо, без жодного натяку, що за вікном зима.

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Якщо вам важко підбирати одяг на таку погоду, то варто просто скласти для себе по кілька образів на різні випадки. Втім, як ми бачимо з образів світових модниць, виглядати взимку тепер можна стильно навіть за наявності теплих речей.

Українська стилістка опублікувала кілька варіантів вбрання, яке ви можете взяти до уваги та відтворювати цієї зими.

Трикотажний костюм і дублянка

Обирайте для себе на зиму теплий трикотажний костюм. Він не лише буде вас зігрівати, але й дозволить вам мати гарний вигляд у будь-якій ситуації. Доповнюйте трикотажний костюм уггами, а зверху одягайте дублянку, яка не втрачає своєї популярності.



Модні образи на зимовий період / Фото з інстаграму Анни Ленової

Шуба + пов’язка на голову

Такий образ подарує вам нотку естетики Old Money. Важливо лише обирати широку пов’язку та шубу у вінтажному стилі довжини максі чи коротку.



Модні образи на зимовий період / Фото з інстаграму Анни Ленової

Світлий верхній одяг + шарф

Спробуйте розбавити свій світлий верхній одяг яскравим шарфом. Всього лише одна деталь допоможе вам додати аутфіту цікавої родзинки.



Модні образи на зимовий період / Фото з інстаграму Анни Ленової

Темний одяг + світлий шарф

Часто заради зручності ми купуємо на зиму чорний пуховик чи пальто. Та якщо вам такий образ вже трохи набрид, можете сміливо розбавити його світлою шапкою чи шарфом.



Модні образи на зимовий період / Фото з інстаграму Анни Ленової

Дублянка + джинси

Одягайте теплий светр разом з широкими джинсами, уггами на високій платформі та дублянкою. Не забувайте про довершення образу у вигляді сумки чи головного убора – шапки або бейсболки.



Модні образи на зимовий період / Фото з інстаграму Анни Ленової