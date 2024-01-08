Вибір правильного кольору взуття для вашого образу може перетворити звичайний набір одягу на стильний та гармонійний лук. Правильно підібрана пара може стати не лише завершальним елементом вашого аутфіту, але й ключовим фокусом, що доповнює та виокремлює ваш стиль.
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Стилістка Катерина Антощук розповіла про 5 простих, але цікавих правил, які допоможуть вам придбати взуття ідеального кольору. Такого, який не просто буде в тон з аксесуарами чи верхнім одягом, а справді формуватиме кольорову гаму образу.
Взуття в тон з низом
Таке поєднання візуально видовжує нижню частину фігури. Це можуть бути як кольори-ахромати (чорний, білий і сірий) і нейтральні кольори, так і насичені відтінки.
Образ, де взуття в тон з низом / Фото Катерини Антощук
Монохром
Складіть образ з відтінків одного кольору, що відрізняються за насиченість чи світлістю.
Монохромний образ / Фото Катерини Антощук
Мʼякий акцент
Коли хочеться виділити взуття, але ви не готові до яскравих кольорів, обирайте мʼякі, але акцентні кольори.
Образ, де взуття – це мʼякий акцент / Фото Катерини Антощук
Яскравий акцент
Застосовуйте яскраві кольори на фоні спокійного образу. Якщо ви не впевнені у тому, чи вдало взуття контрастує з вбранням, рекомендуємо вам послуговуватися кольоровим колом Іттена.
Образ, де взуття – це яскравий акцент / Фото Катерини Антощук
У тон з елементом образу
Образ, де взуття в тон з елементом образу / Фото Катерини Антощук
Оберіть аксесуар, елемент одягу або частину принту і підберіть взуття такого ж кольору.