Вибір правильного кольору взуття для вашого образу може перетворити звичайний набір одягу на стильний та гармонійний лук. Правильно підібрана пара може стати не лише завершальним елементом вашого аутфіту, але й ключовим фокусом, що доповнює та виокремлює ваш стиль.

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Стилістка Катерина Антощук розповіла про 5 простих, але цікавих правил, які допоможуть вам придбати взуття ідеального кольору. Такого, який не просто буде в тон з аксесуарами чи верхнім одягом, а справді формуватиме кольорову гаму образу.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Взуття в тон з низом

Таке поєднання візуально видовжує нижню частину фігури. Це можуть бути як кольори-ахромати (чорний, білий і сірий) і нейтральні кольори, так і насичені відтінки.



Образ, де взуття в тон з низом / Фото Катерини Антощук

Монохром

Складіть образ з відтінків одного кольору, що відрізняються за насиченість чи світлістю.



Монохромний образ / Фото Катерини Антощук

Мʼякий акцент

Коли хочеться виділити взуття, але ви не готові до яскравих кольорів, обирайте мʼякі, але акцентні кольори.



Образ, де взуття – це мʼякий акцент / Фото Катерини Антощук

Яскравий акцент

Застосовуйте яскраві кольори на фоні спокійного образу. Якщо ви не впевнені у тому, чи вдало взуття контрастує з вбранням, рекомендуємо вам послуговуватися кольоровим колом Іттена.



Образ, де взуття – це яскравий акцент / Фото Катерини Антощук

У тон з елементом образу



Образ, де взуття в тон з елементом образу / Фото Катерини Антощук

Оберіть аксесуар, елемент одягу або частину принту і підберіть взуття такого ж кольору.