Выбор правильного цвета обуви для вашего образа может превратить обычный набор одежды в стильный и гармоничный лук. Правильно подобранная пара может стать не только завершающим элементом вашего аутфита, но и ключевым фокусом, дополняющим и выделяющим ваш стиль.
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Стилистка Екатерина Антощук рассказала о 5 простых, но интересных правилах, которые помогут вам приобрести обувь идеального цвета. Такого, который не просто будет в тон с аксессуарами или верхней одеждой, а будет формировать цветовую гамму образа.
Обувь в тон с низом
Такое соединение визуально удлиняет нижнюю часть фигуры. Это могут быть как цвета-ахроматы (черный, белый и серый) и нейтральные цвета, так и насыщенные оттенки.
Образ, где обувь в тон с низом / Фото Екатерины Антощук
Монохром
Составьте образ из оттенков одного цвета, отличающихся по насыщенности или светлости.
Монохромный образ / Фото Екатерины Антощук
Мягкий акцент
Если вы хотите выделить обувь, но вы не готовы к ярким цветам, выбирайте мягкие, но акцентные цвета.
Образ, где обувь – это мягкий акцент / Фото Екатерины Антощук
Яркий акцент
Используйте яркие цвета на фоне спокойного образа. Если вы не уверены в том, удачно ли обувь контрастирует с нарядами, рекомендуем вам использовать цветной круг Иттена.
Образ, где обувь – это яркий акцент / Фото Екатерины Антощук
В тон с элементом образа
Образ, где обувь в тон с элементом образа / Фото Екатерины Антощук
Выберите аксессуар, элемент одежды или часть принта и подберите обувь того же цвета.