Чтобы помочь с поиском пары обуви, украинская стилистка Елена Шевченко объяснила, на какие параметры обратить внимание при выборе. О самых важных из них – в материале.

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Что такое основная пара обуви

Как отметила дизайнер, основная пара обуви – это то, в чем удобно долго гулять, сидеть, работать и вообще вести активную жизнь. А вот второстепенные пары, по ее словам, мы покупаем "на выход". На них мы не полагаемся в повседневной жизни и не планируем в них много ходить.

Итак, как приобрести именно ту ежедневную обувь, которая станет любимой? Прежде всего, обратите внимание на эти 5 параметров.

Подошва

Хорошо, если она будет толстой, ведь зимой земля промерзает. Обращайте внимание на ту обувь, нижняя часть которой имеет не менее 2 – 3 сантиметров.

Лучше, если подошва будет рельефной, чтобы вам было комфортно в гололедицу.

Утеплитель

Это обязательный нюанс, который нельзя игнорировать. Учитывайте плотность и уровень утепления. Если вы передвигаетесь по городу на авто и проводите время преимущественно в помещениях, то достаточно будет евро-зимы и теплого носка. Для прогулок с ребенком или поездок в общественном транспорте выбирайте что-то потеплее.

Дизайн

Цвет должен подходить под всю вашу верхнюю одежду. Если растерялись в этом вопросе, то всегда можете взять чёрный.

Обувь без лишней фурнитуры, надписей и больших лого – это база. Она открывает больше возможностей для ваших повседневных образов.

Удачная основная пара на каблуке / Фото Елены Шевченко

Высота

Если планируете иметь 2 – 3 пары основной обуви, тогда берите одну низкую, вторую, чтобы заканчивалась над косточкой на ноге (узкой частью икры), а третью – высокую. Для единственной в гардеробе основной обуви есть универсальный вариант – длина на два пальца над косточкой на ноге. Она подчеркнет самую узкую часть икры.

Также можно ориентироваться на следующую формулу: с длинной одеждой – короткая обувь, с короткой одеждой – высокая обувь.

Плюсы и минусы высоких сапог / Фото Елены Шевченко

Каблуки

Они должны быть устойчивы, поэтому шпилька не подойдет.



Универсальные ботинки на день / Фото Елены Шевченко

Стилистка советует обратить внимание на грубые сапоги средней высоты, высокие сапоги на небольшом каблуке под юбки и платья и кроссовки под спортивные образы. Также примерите обувь с фактурной кожей для разнообразия ваших обычных луков.

Универсальные ботинки на день / Фото Елены Шевченко

Имейте в виду: далеко не вся трендовая обувь удобна и универсальна. Большинство актуальных предложений не подойдут в качестве основных для зимы.





Обзор актуальной обуви на зиму 2023/24 / Фото Елены Шевченко



Обзор актуальной обуви на зиму 2023/24 / Фото Елены Шевченко



Обзор актуальной обуви на зиму 2023/24 / Фото Елены Шевченко



Обзор актуальной обуви на зиму 2023/24 / Фото Елены Шевченко

Обзор актуальной обуви на зиму 2023/24 / Фото Елены Шевченко