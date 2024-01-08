Андре Тан часто рассказывает о трендах и антитрендах. Дизайнер дает ценные идеи относительно того, как следует одеваться, а каких вещей нужно избежать. На этот раз он рассказал, как определить идеальный пуховик на зиму.
Читайте также Короткие шорты возвращаются в моду: они будут популярны в 2024 году
По его словам, девушки чаще всего сталкиваются с проблемой "того самого" пуховика, который бы подходил под все. Именно поэтому он выделил свои рекомендации, которые помогут определить по всем критериям идеальный пуховик на зиму. А еще Андре Тан показал антитрендовые фасоны, которые уже вышли из моды и их никто не носит.
Длина
Дизайнер говорит, что длина является самым важным параметром. Современный пуховик должен быть длинным, потому что в тренде юбки миди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть.
Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана
Ткань
Андре Тан не советует выбирать блестящие и тонкие ткани, собирающиеся в мелкие складки. Такой пуховик смотрится дешево и старомодно. Предпочитайте плотные и качественные ткани.
Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана
Застежка
"Пуговицы, клепки, молния – все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Потайная застежка выглядит более современно и актуально", – отметил дизайнер.
Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана
Ремень
Андре Тан советует забывать о пуховиках с поясом-застежкой. По его словам, пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает сама куртка (она должна быть объемной), а пояс свободным.
Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана
Стежка
Горизонтальная широкая стежка – это самый популярный вариант. Тропа может быть ромбиком, но важно, чтобы она была равномерной. Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежков.
Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана