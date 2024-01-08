Андре Тан часто рассказывает о трендах и антитрендах. Дизайнер дает ценные идеи относительно того, как следует одеваться, а каких вещей нужно избежать. На этот раз он рассказал, как определить идеальный пуховик на зиму.

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По его словам, девушки чаще всего сталкиваются с проблемой "того самого" пуховика, который бы подходил под все. Именно поэтому он выделил свои рекомендации, которые помогут определить по всем критериям идеальный пуховик на зиму. А еще Андре Тан показал антитрендовые фасоны, которые уже вышли из моды и их никто не носит.

Длина

Дизайнер говорит, что длина является самым важным параметром. Современный пуховик должен быть длинным, потому что в тренде юбки миди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть.

Актуальные пуховики на зиму 2024
Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Ткань

Андре Тан не советует выбирать блестящие и тонкие ткани, собирающиеся в мелкие складки. Такой пуховик смотрится дешево и старомодно. Предпочитайте плотные и качественные ткани.

Актуальные пуховики на зиму 2024
Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Застежка

"Пуговицы, клепки, молния – все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Потайная застежка выглядит более современно и актуально", – отметил дизайнер.

Актуальные пуховики на зиму 2024
Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Ремень

Андре Тан советует забывать о пуховиках с поясом-застежкой. По его словам, пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает сама куртка (она должна быть объемной), а пояс свободным.

Актуальные пуховики на зиму 2024
Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Стежка

Горизонтальная широкая стежка – это самый популярный вариант. Тропа может быть ромбиком, но важно, чтобы она была равномерной. Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежков.

Актуальные пуховики на зиму 2024
Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана