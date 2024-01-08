Андре Тан часто рассказывает о трендах и антитрендах. Дизайнер дает ценные идеи относительно того, как следует одеваться, а каких вещей нужно избежать. На этот раз он рассказал, как определить идеальный пуховик на зиму.

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По его словам, девушки чаще всего сталкиваются с проблемой "того самого" пуховика, который бы подходил под все. Именно поэтому он выделил свои рекомендации, которые помогут определить по всем критериям идеальный пуховик на зиму. А еще Андре Тан показал антитрендовые фасоны, которые уже вышли из моды и их никто не носит.

У сучасному швидкому світі не завжди є час на те, щоб годинами блукати торговим центром у пошуках ідеального гардероба. Водночас широкий вибір фешн-товарів з якісним сервісом та приємними цінами можна легко знайти у мережі магазинів Obnova. Аксесуари, взуття та одяг – усе зібране в одному місці з турботою про клієнтів.

Длина

Дизайнер говорит, что длина является самым важным параметром. Современный пуховик должен быть длинным, потому что в тренде юбки миди и даже макси, а пуховик должен все это закрыть.



Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Ткань

Андре Тан не советует выбирать блестящие и тонкие ткани, собирающиеся в мелкие складки. Такой пуховик смотрится дешево и старомодно. Предпочитайте плотные и качественные ткани.



Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Застежка

"Пуговицы, клепки, молния – все хорошо, но лучше, чтобы их не было видно. Потайная застежка выглядит более современно и актуально", – отметил дизайнер.



Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Ремень

Андре Тан советует забывать о пуховиках с поясом-застежкой. По его словам, пояс может выглядеть стильно и удачно подчеркивать фигуру, но только если это предполагает сама куртка (она должна быть объемной), а пояс свободным.



Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана

Стежка

Горизонтальная широкая стежка – это самый популярный вариант. Тропа может быть ромбиком, но важно, чтобы она была равномерной. Не стоит выбирать модель, где есть комбинация стежков.



Актуальные пуховики на зиму 2024 / Фото с инстаграмма Андре Тана