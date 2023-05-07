Серіал "Секс і місто" або "Секс у великому місті" розповідає про чотирьох самотніх жінок у віці за 30 років, які живуть своїм життям, мають свободу вибору та не покладаються на жодного чоловіка.

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Дизайнерка костюмів серіалу "Секс і місто" Патриція Філд створила таке вбрання для дівчат, що глядачам було воно настільки важливим і цікавим, як і те, про що вони між собою говорять.

Славнозвісна сумка-багет Fendi Керрі через багато років отримала знову нове прочитання. А туфлі Manolo Blahnik зробили її модною дівчиною 1990-х. А от ділові костюми Міранди говорили про неї як про кар'єристку.

Якщо ви досі обожнюєте серіал "Секс і місто" на надихаєтеся стилем Керрі, Міранди, Саманти та Шарлотти – придивіться до 10 цікавих формул, які можна приміряти на роботу, звісно ж, стилізуючи на сучасний лад.

Жилет і штани

Костюмний жилет повернувся у моду, тож тепер можете сміливо поєднувати його зі штанами палаццо.



Цікаві образи з серіалу "Секс і місто" / Фото з Vogue

Кольоровий образ

Колорблок – досить цікавий аутфіт, який додасть вашому образу яскравості та свіжості. За прикладом Саманти обирайте однотонні вироби у взаємодоповнювальних відтінках і поєднуйте разом.



Цікаві образи з серіалу "Секс і місто" / Фото з Vogue

Сукня на запах

Щоб мати сучасний вигляд, обирайте сукню довжини міді або міні та поєднуйте з красивими мінімалістичними босоніжками.



Цікаві образи з серіалу "Секс і місто" / Фото з Vogue

Спідниця-олівець і туфлі

Це ідеальне поєднання на роботу дозволить вам ввечері піти на прогулянку з друзями, якщо ви доповните look яскравим взуттям.



Цікаві образи з серіалу "Секс і місто" / Фото з Vogue

Монохром

"Тиха розкіш" цього сезону набирає обертів, тож відтворити стиль елегантного та вишуканого образу можна завдяки монохромності. Радимо робить ставку на нейтральний колір та одягатися в нього з ніг до п’ят.



Цікаві образи з серіалу "Секс і місто" / Фото з Vogue

Строгий костюм

Міранда Гоббс вміє просто ідеально носити строгі костюми. І хоча й чорний – це класика, якій місце в офісному гардеробі, втім влітку можете зробити виключення та надихнутися модною підказкою героїні культового серіалу.



Цікаві образи з серіалу "Секс і місто" / Фото з Vogue