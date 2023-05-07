Сериал "Секс и город" или "Секс в большом городе" рассказывает о четырех одиноких женщинах в возрасте за 30 лет, которые живут своей жизнью, имеют свободу выбора и не полагаются ни на одного мужчину.

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Дизайнер костюмов сериала "Секс и город" Патриция Филд создала такой наряд для девушек, что зрителям было оно настолько важным и интересным, как и то, о чем они между собой говорят.

Знаменитая сумка-багет Fendi Кэрри спустя много лет получила снова новое прочтение. Туфли Manolo Blahnik сделали ее модной девушкой 1990-х. А вот деловые костюмы Миранды говорили о ней как о карьеристке.

Если вы до сих пор обожаете сериал "Секс и город" на вдохновляетесь стилем Керри, Миранда, Саманты и Шарлотты – присмотритесь к 10 интересным формулам, которые можно примерить на работу, конечно, стилизуя на современный лад.

Жилет и брюки

Костюмный жилет вернулся в моду, так что теперь можете смело сочетать его с брюками палаццо.



Интересные образы из сериала "Секс и город" / Фото из Vogue

Цветной образ

Колорблок – довольно интересный аутфит, который придаст вашему образу яркости и свежести. По примеру Саманты выбирайте однотонные изделия во взаимодополняющих оттенках и совмещайте вместе.



Интересные образы из сериала "Секс и город" / Фото из Vogue

Платье на запах

Чтобы выглядеть современно, выбирайте платье длины миди или мини и сочетайте с красивыми минималистическими босоножками.



Интересные образы из сериала "Секс и город" / Фото из Vogue

Юбка-карандаш и туфли

Это идеальное сочетание на работу позволит вам вечером пойти на прогулку с друзьями, если вы дополните яркую обувь.



Интересные образы из сериала "Секс и город" / Фото из Vogue

Монохром

"Тихая роскошь" в этом сезоне набирает обороты, и воспроизвести стиль элегантного и изысканного образа можно благодаря монохромности. Советуем делать ставку на нейтральный цвет и одеваться у него с ног до пяток.



Интересные образы из сериала "Секс и город" / Фото из Vogue

Строгий костюм

Миранда Гоббс умеет просто идеально носить строгие костюмы. И хотя черный – это классика, которой место в офисном гардеробе, впрочем, летом можете сделать исключение и вдохновиться модной подсказкой героини культового сериала.



Интересные образы из сериала "Секс и город" / Фото из Vogue