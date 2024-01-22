Кожна дівчина хоче привабливо виглядати в цей день, зазначає 24 Канал. Щоб ви могли легко визначитися з образом, ми зібрали цікаві ауфіти стрітстайл-зірок та інфлюенсерів.

Зверніть увагу Названо наймодніше взуття 2024 року: його будуть носити всі

На День Валентина заведено робити головний акцент на червоному кольорі, тож дівчата залюбки одягають в цей день сукні у червоних відтінках. Втім поки що хочемо звернути увагу на лаконічне та функціональне вбрання, яке можна легко повторити.

Довга сукня

Сукня довжини міді чи максі однозначно справить фурор на вашого обранця. Такі обтислі сукні завжди ефектно виглядають, тож ви точно не прогадаєте. Обирайте сріблясту чи чорну сукню – на бретельках чи довгий рукав та поєднуйте з гостроносими чоботами на підборах.

Монохромний образ

Шведська модель Ельза Госк на власному прикладі показує, як розкішно виглядає аутфіт в одному кольорі. Обирайте на святкову вечерю трикотажну сукню та поєднуйте з утепленим пальто, як це зробила Ельза Госк. Щоб додати образу родзинки – зачешіть волосся та доповніть його крабиком.

Аксесуар у вигляді серця

Щоб ваш аутфіт не виглядав занадто «забитим», можете одягнути базовий светр, поєднавши його з білими широкими штанами та довершити червоною чи бордовою сумкою у вигляді серця. Такий образ доволі простий, лаконічний, але водночас стильний та модний.

Акцентне взуття

Вже кілька сезонів металік не сходить з модних радарів. Саме тому радимо додати до свого гардероба ефектні чоботи, які вмить внесуть стильні корективи до вашого образу. Одягайте такі чоботи під атласну сукню з мереживом та доповнюйте look довгим пальтом.

Штанний костюм

Костюм з жакетом і штанами – завжди вдала ідея для будь-якого свята. Для того, щоб трохи урізноманітними ці базові речі – одягніть лонгслів з вирізами чи сітчастого матеріалу, який додасть трохи сексуальності.