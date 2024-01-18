Fashion-експерти кажуть, що балетки на плоскій підошві будуть в моді ще кілька сезонів. Таке взуття захопило гардероби модниць завдяки тому, що воно комфротне та мінімалісичне.
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Вже з початком весни ви не захочете знімати балетки зі своїх ніг. Найактуальнішим взуттям стануть балетки з блискучими аплікаціями. Мода на металік не згасає з модних радарів вже тривалий період, а навесні буде ще популярнішою.
Сріблясте взуття з’явилося в колекціях Loewe, Chanel, GCDS та Coperni. Вони чітко показали, що балетки мають з’явитися в гардеробі кожної модниці.
Джонатан Андерсон представив модель, повністю інкрустовану камінчиками. Їх можна носити з джинсами чи сукнями. Також ви можете балетки з бантиками, які в 2024 році будуть особливо популярними.
Ваш образ буде неймовірно виглядати, якщо до балеток ви одягнете мінішорти та сорочку поло в стилі преппі.
Також зверніть увагу на балетки з камінчиками, як у Alaïa, які ви могли вже бачити в образах відомих інфлюенсерів. Навчіться поєднувати сріблясті балетки з капсульним гардеробом та змішувати відтінки.
Модні балетки на 2024 рік / Фото Vogue
Модні балетки на 2024 рік / Фото Vogue
Модні балетки на 2024 рік / Фото Vogue
Модні балетки на 2024 рік / Фото Vogue