Fashion-эксперты говорят, что балетки на плоской подошве будут в моде еще несколько сезонов. Такая обувь захватила гардеробы модниц благодаря тому, что она комфротная и минималистическая.

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Уже с началом весны вы не хотите снимать балетки со своих ног. Самой актуальной обувью станут балетки с блестящими аппликациями. Мода на металлик не угасает с модных радаров уже длительный период, а весной будет еще популярнее.

Серебристая обувь появилась в коллекциях Loewe, Chanel, GCDS и Coperni. Они ясно показали, что балетки должны появиться в гардеробе каждой модницы.

Джонатан Андерсон представил модель, полностью инкрустированную камешками. Их можно носить с джинсами или платьями. Также вы можете балетки с бантиками, которые в 2024 году будут особенно популярны.

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Ваш образ будет невероятно выглядеть, если к балеткам вы наденете мини-шорты и рубашку поло в стиле преппи.

Также обратите внимание на балетки с камешками, как у Alaïa, которые вы могли уже видеть в образах известных инфлюэнсеров. Научитесь сочетать серебристые балетки с капсульным гардеробом и смешивать оттенки.



Модные балетки на 2024 год.



Модные балетки на 2024 год.



Модные балетки на 2024 год.



Модные балетки на 2024 год.