Останні кілька років у моді були невеличкі сумки, втім вже з цього сезону все змінюється, адже в моду входять величезні шопери, в які можна помістити все, що завгодно.

Дивіться також У формі пакета для бутербродів: Louis Vuitton почали продавати сумку за понад 100 тисяч гривень

Пригадайте крихітну сумку Le Chiquito від JACQUEMUS, в яку могли поміститися лише монети, вже не кажучи про ключі чи телефон. Усі тоді просто шаленіли від неї та масово скуповували. Втім мода циклічна, тож на заміну мікросумках прийшли сумки в розмірі максі.

У 2024 році непрактична мода гасне, щоб дати можливість всім нам використовувати зручні сумки, в які може поміститися все – від ноутбука з книжками до піжами (на випадок, якщо ви залишитеся ночувати в подруги). У сумку-шопер вам навіть вдасться помістити лотки з їжею, якщо ви берете обід на роботу.

Шопери часто продають зі знімним клатчем всередині, тож ви автоматично отримаєте 2 сумки. Тим паче, що клатчі цього року знову будуть в моді. Які моделі є актуальними – читайте в нашому матеріалі.

Створюйте неповторні образи на власний смак, купуючи тільки якісний та зручний одяг. Від класики до актуальних трендів – в Obnova кожен знайде свій ідеальний look.

Габаритні сумки здебільшого представлені в базових тонах та без жодних декорувань, а це автоматично додає вашому образові так званої преміальності. Якщо ваш бюджет дозволяє – тоді придбайте шопер з плетінням у стилі Bottega Veneta. А от на літню пору обирайте солом’яний шопер, який зможете носити для вуличних прогулянок чи брати на пляж.