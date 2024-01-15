Носити з собою на роботу бутерброди – чудовий спосіб зекономити. Тільки якщо ви не кладете їжу в сумку для сендвічів за понад 3 000 доларів від Louis Vuitton.

Цікаво За майже 140 тисяч гривень: відомий бренд створив вʼязану шапку у вигляді качки

Новий креативний директор чоловічої лінії найбільшого модного Дому у світі Фаррелл Вільямс, схоже, черпав натхнення у звичайному паперовому пакеті для бутербродів чи бургерів, адже саме таку форму і назву має нова модель сумок, яку почав продавати бренд у січні.

Який вигляд має нова сумка

Sandwich Bag виготовлена з натуральної шкіри. Вона такого ж кольору, як і пакети, в яких бренд віддає покупки. Сумка складена точно так само, як крафтовий побутовий пакет, але має культовий напис Louis Vuitton, а також синю застібку, що нагадує грубі ручки домашніх торбинок.



Сумка у формі пакета для бутербродів / Фото з сайту Louis Vuitton



Сумка у формі пакета для бутербродів / Фото з сайту Louis Vuitton

Велику сумку-клатч вперше представили на подіумі під час дебютної колекції Вільямса у Парижі в червні. А у продаж вона вийшла у січні як ексклюзивна модель в роздрібному магазині бренду в Західному Голлівуді. Коштує там аксесуар 3 130 доларів.

Сукня-пакет від Balenciaga

Раніше Balenciaga показали нову сукню. Користувачам вона здалася схожою на сміттєвий пакет. Через зауваження користувачів менеджерам сторінки навіть довелося обмежити доступ до коментарів.