Чудернацький аксесуар, за задумкою дизайнерів, має добре зігрівати взимку. Він звʼязаний з вовни і має обʼємні вушка. Коштує на сайті ця шапка 3 350 євро.

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Цікаво, що цей виріб зовсім не схожий на інші речі Burberry. Це помітили і підписники інстаграм-сторінки бренду: "Невже це Burberry?", – пишуть здивовані користувачі.

Сукня-пакет від Balenciaga

Раніше Balenciaga показали нову сукню. Користувачам вона здалася схожою на сміттєвий пакет. Через зауваження користувачів менеджерам сторінки навіть довелося обмежити доступ до коментарів.