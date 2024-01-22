Каждая девушка хочет привлекательно выглядеть в этот день, пишет 24 Канал. Чтобы вы могли легко определиться с образом, мы собрали интересные ауфиты стритстайл-звезд и инфлюэнсеров.

Обратите внимание Названа самая модная обувь 2024 года: ее будут носить все

На День Валентина принято делать главный акцент на красном цвете, так что девушки охотно надевают в этот день платья в красных оттенках. Впрочем, пока хотим обратить внимание на лаконичный и функциональный наряд, который можно легко повторить.

Длинное платье

Платье длины миди или макси однозначно произведет фурор на вашего избранника. Такие обжатые платья всегда эффектно выглядят, так что вы точно не прогадаете. Выбирайте серебристое или черное платье – на бретельках или длинный рукав и сочетайте с остроносыми сапогами на каблуке.

Монохромный образ

Шведская модель Эльза Госк на собственном примере показывает, как роскошно смотрится аутфит в одном цвете. Выбирайте на праздничный ужин трикотажное платье и сочетайте с утепленным пальто, как это сделала Эльза Госк. Чтобы добавить образу изюминки – зачешите волосы и дополните их крабиком.

Аксессуар в виде сердца

Чтобы ваш аутфит не выглядел слишком "забитым", можете надеть базовый свитер, соединив его с белыми широкими брюками и довершить красной или бордовой сумкой в виде сердца. Такой образ довольно простой, лаконичный, но стильный и модный.

Акцентная обувь

Уже несколько сезонов металлик не сходит с модных радаров. Именно поэтому рекомендуем добавить в свой гардероб эффектные сапоги, которые мгновенно внесут стильные коррективы в ваш образ. Надевайте такие сапоги под атласное платье с кружевом и дополняйте look длинным пальто.

Брючный костюм

Костюм с жакетом и брюками – всегда удачная идея для любого праздника. Для того, чтобы немного разнообразить эти базовые вещи – наденьте лонгслив с вырезами или сетчатого материала, который придаст немного сексуальности.