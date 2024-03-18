Эти знаки зодиака любят не только красиво одеваться, но и держать дома все в чистоте. Их одежда всегда уложена по цветам, а на полках царит идеальный порядок.

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Водолей

Стиль этого знака зодиака довольно непринужденный. Их стиль причудливый и амбициозный. Водолеи любят экспериментировать миксовать громкие неоновые цвета со сдержанными пастельными цветами. Эти знаки зодиака не экономят на вещах, поэтому добавляют в свой гардероб наряды, которые станут выгодной инвестицией. Они обожают качество и придерживаются экологических и гуманитарных ценностей.

Лев

Отважные Львы не боятся выбирать интересные фасоны одежды, удивительные цвета и создавать роскошный look. Астрологи говорят, что эти знаки рождены для того, чтобы выделяться, а одежда им в этом помогает. Львы умеют остро и тонко добавить красивых акцентов в свой образ.

Дева

Этот знак зодиака на протяжении жизни может интересоваться различными стилями. Если они овладевают мастерство к конкретной модной эстетики, к примеру Old Money, то могут стать настоящими модными гуру.



Знаки зодиака, которые умеют красиво одеваться / Фото Pexels

Рыбы

Рыбы любят самовыражаться и создают сплошную эстетику вокруг себя. Они обожают элегантные и современные образы. Рыбы дорожат вещами и даже могут создавать для себя индивидуальные наряды.

Весы

Этим знаком руководит Венера, поэтому эстетика в их крови. Астрологи говорят, что их чувство стиля настолько утонченное, что это заметно не только в одежде, но и в общем поведении. Они подчеркивают свой изысканный стиль благодаря нарядам и манерам.

Весы любят роскошные вещи и особое внимание уделяют деталям. Даже самый простой образ из футболки и джинсов они превратят в настоящий шик, добавив ценные украшения или дизайнерскую вещь.

Телец

Эти знаки зодиака любят только лучшую одежду, поэтому могут гордиться непревзойденным чувством стиля. Они знают, какая одежда им нравится, поэтому не будут соглашаться на меньшее.