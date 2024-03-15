К примеру, красный цвет способен излучать уверенность и собирать взгляды окружающих, а синий создаст ощущение покоя. Подробнее об особых цветах для всех знаков зодиака расскажем дальше.

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Овен

Эти знаки зодиака являются спонтанными и страстными, поэтому им стоит надевать смелый цвет. Чтобы продемонстрировать свою индивидуальность и энергичность, рекомендуется делать ставку на красный.

Телец

Тельцы известны своим упрямством и не любят никаких изменений. Зеленый поможет им успокоиться и позволит двигаться вперед к поставленным целям.

Близнецы

Эти знаки зодиака являются очень коммуникабельными и веселыми. Близнецы жизнерадостные, поэтому им стоит подчеркивать эту особенность желтым нарядом.

Рак

Раки являются милыми и чуткими, всегда успокаивают своих родных и знакомых, поэтому им подходит голубой цвет. Пастельный оттенок поможет им чувствовать себя расслабленно и непринужденно.

Лев

Эти знаки зодиака очень смелые и постоянно хотят везде проявить себя. Чтобы использовать свою энергию и вдохновлять других, рекомендуется надевать оранжевый оттенок.

Дева

Девы являются сильными перфекционистами, поэтому им стоит носить серый цвет, чтобы немного утолить свой пыл к идеальности. Серый внесет баланс в их жизнь.

Девам стоит носить серый цвет
Девам стоит носить серый цвет / Фото Pexels

Весы

Эти знаки зодиака стремятся чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Чтобы подчеркнуть открытость Весов, им рекомендуется надевать наряды светло-розовых цветов.

Скорпион

А вот Скорпионам выделяться благодаря какому-то цвету не стоит. Надо только подчеркнуть свою индивидуальность черным цветом.

Стрелец

Стрельцы являются авантюристами, они любят общаться и дружить со всеми, поэтому им рекомендуется добавить в свой гардероб королевский фиолетовый.

Козерог

Эти знаки зодиака являются деловыми людьми, поэтому для того, чтобы чувствовать себя более уверенно, им стоит делать ставку на синий цвет.

Козерогам подходит синий цвет
Козерогам подходит синий цвет / Фото Pexels

Водолей

Водолеи любят заботиться о себе и вдохновлять других, поэтому им астрологи советуют одевать спокойные аквамариновые оттенки.

Рыбы

Игривым Рыбам стоит надевать вещи спокойного лавандового оттенка, который сможет их умиротворить и вдохновить.