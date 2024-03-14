Также астрологи говорят, что несколько знаков зодиака не разбираются в дресс-коде, поэтому без проблем на праздник могут прийти в джинсах и футболке, а на футбольный матч – в изысканном костюме.

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Лев

Эти знаки зодиака очень любят выделяться. Их привлекает высокая мода, поэтому они легко применяют все последние тенденции в своем образе, но это играет с ними в плохую шутку. Старание Львов надеть все блестящее и яркое только вредит их внешнему виду.

Рак

Раки любят комфорт и уют, поэтому готовы ходить в спортивном костюме, любимом свитере с джинсами всегда. Им очень трудно выйти за рамки и попробовать что-то другое.

Стрелец

Эти знаки зодиака постоянно чем-то заняты и находятся в непрерывной суете. Они никогда не имеют времени придумать образ, поэтому надевают что угодно из шкафа, что первое увидят. От Стрельцов стильного аутфита не ждите.

Названы знаки зодиака, которые плохо одеваются
Названы знаки зодиака, которые плохо одеваются / Фото Pexels

Овен

Овны склонны рисковать, поэтому после банальных и простых образов начинают вдаваться в высокую моду. Чаще всего это лишь приводит к чрезмерному взгляду. Потенциал Овнов очень высокий. Они могут быть даже дизайнерами, но их лень побеждает.

Козерог

Эти знаки зодиака очень любят загромождать свои образы всевозможными безделушками и порой этого бывает слишком. У них нет стопа, поэтому они могут обвешать себя всевозможными цепочками, кольцами, браслетами и тому подобное.

Близнецы

Близнецы любят неожиданность, поэтому могут поражать всех или слишком простыми, или слишком продуманными образами. Последний вариант в основном встречается во всех цветах палитры, поэтому им еще надо хорошо поработать над стилем.