Також астрологи кажуть, що кілька знаків зодіаку не розуміються в дрес-коді, тож без проблем на свято можуть прийти в джинсах та футболці, а на футбольний матч – у вишуканому костюмі.

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Лев

Ці знаки зодіаку дуже люблять виділятися. Їх приваблює висока мода, тож вони легко застосовують всі останні тенденції у своєму образі, але це грає з ними в поганий жарт. Старання Левів одягнути все блискуче та яскраве лише шкодить їхньому зовнішньому вигляду.

Рак

Раки люблять комфорт та затишок, тому готові ходити в спортивному костюмі, улюбленому светрі з джинсами завжди. Їм дуже важко вийти за рамки та спробувати щось інше.

Стрілець

Ці знаки зодіаку постійно чимось зайняті та перебувають в безперервній метушні. Вони ніколи не мають часу придумати образ, тож одягають будь-що з шафи, що перше побачать. Від Стрільців стильного аутфіту не чекайте.



Названо знаків зодіаку, які погано одягаються / Фото Pexels

Овен

Овни схильні ризикувати, тож після банальних та простих образів починають вдаватися у високу моду. Найчастіше це лише призводить до надмірного погляду. Потенціал Овнів дуже високий. Вони можуть бути навіть дизайнерами, але їхня лінь перемагає.

Козеріг

Ці знаки зодіаку дуже люблять захаращувати свої образи всілякими дрібничками і часом цього буває занадто. У них немає стопу, тож вони можуть обвішати себе всілякими ланцюжками, перснями, браслетами тощо.

Близнюки

Близнюки люблять несподіваність, тож можуть вражати всіх або занадто простими, або занадто продуманими образами. Останній варіант здебільшого зустрічається в усіх кольорах палітри, тому їм ще треба добряче попрацювати над стилем.