Ці знаки зодіаку люблять не лише красиво одягатися, але й тримати вдома все в чистоті. Їхній одяг завжди поскладений по кольорах, а на полицях панує ідеальний порядок.

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Водолій

Стиль цього знака зодіаку доволі невимушений. Їхній стиль вигадливий та амбітний. Водолії люблять експериментувати міксувати гучні неонові кольори зі стриманими пастельними кольорами. Ці знаки зодіаку не економлять на речах, тож додають до свого гардероба вбрання, яке стане вигідною інвестицією. Вони обожнюють якість та дотримуються екологічних та гуманітарних цінностей.

Лев

Відважні Леви не бояться обирати цікаві фасони вбрання, дивовижні кольори та створювати розкішний look. Астрологи кажуть, що ці знаки народжені для того, щоб виділятися, а одяг їм в цьому допомагає. Леви вміють гостро й тонко додати красивих акцентів до свого образу.

Діва

Цей знак зодіаку впродовж життя може цікавитися різними стилями. Якщо вони опановують майстерність до конкретної модної естетики, до прикладу Old Money, то можуть стати справжніми модними гуру.



Знаки зодіаку, які вміють красиво одягатися / Фото Pexels

Риби

Риби люблять самовиражатися та створюють суцільну естетику навколо себе. Вони обожнюють елегантні та сучасні образи. Риби дорожать речима та навіть можуть створювати для себе індивідуальні вбрання.

Терези

Цим знаком керує Венера, тож естетика в їхній крові. Астрологи кажуть, що їхнє почуття стилю настільки витончене, що це помітно не лише в одязі, але й у загальній поведінці. Вони підкреслюють свій вишуканий стиль завдяки вбранню та манерам.

Терези люблять розкішні речі та особливу увагу приділяють деталям. Навіть найпростіший образ з футболки та джинсів вони перетворять на справжнісінький шик, додавши коштовні прикраси чи дизайнерську річ.

Телець

Ці знаки зодіаку люблять лише найкращий одяг, тож можуть пишатися неперевершеним відчуттям стилю. Вони знають, який одяг їм подобається, тож не будуть зголошуватися на менше.