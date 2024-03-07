Зендея любит поражать своими образами на светских модных событиях, поэтому на этот раз тоже не обошлось без красивого выхода в особом платье. Звезда “Дюны” решила ошеломить всех своим выбором.

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Пока все знаменитости выбирают для себя наряды из новых коллекций, Зендея решила обратиться к архивам и нашла для себя платье, которое представили еще 13 лет назад. Она активно сотрудничает со стилистом Лоу Роучем, который помог ей подобрать платье, которое сможет подчеркнуть ее уникальный стиль.

Образ Зендеи

Актриса надела серое платье-обмре от бренда Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2011. Оно настолько современно выглядит, что трудно определить, что этот наряд имеет более 10 лет.

Основу платья составляла трендовая бахрома, которая дополняла верх и низ. Платье с глубоким декольте является многоярусным, поскольку бахрому дополняет крокодиловый принт и отделка в виде серых жемчужин.

Красавица дополнила образ несколькими серебряными браслетами на обоих запястьях и кольцами. Волосы актриса оставила кудрявыми, закрепив только сзади заколками передние пряди.



Безупречный образ Зендеи / Фото Getty Images

Лучшие последние выходы Зендеи

Знаменитость поражала своими аутфитами во время премьерных показов "Дюны". Стилист Зендеи Лоу Роуч составил для нее и других членов ленты интересные образы, в которых она сияла на красных дорожках.

Больше всего актриса сумела удивить публику в кутюрном образе из коллекции 1995 года французского модельера Тьери Мюглера.

В Сеуле она вышла на фотокол с Тимоти Шаламе в одинаковых кожаных мотоциклетных костюмах, а уже на премьере в Нью-Йорке красавица позировала в безупречном длинном платье с вырезами, для которого она примерила его на голое тело, без белья.