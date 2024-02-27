На этот раз знаменитость в очередной раз решила показать всем нестандартный подход к своим выходам и удивила новым выбором платья.

Читайте также Селена Гомес поразила выбором платья на кинопремии SAG Awards: роскошный выход

Образ Зендеи

Одна из главных героинь в фильме "Дюна 2" приехала на премьеру в платье из кутюрной коллекции Стефана Роллана весна-лето 2024. Наряд создан в классическом стиле на длинный рукав из молочной ткани, впрочем с определенными оригинальными деталями.

Платье имеет специфический тонкий вырез от зоны декольте до живота, разветвляясь на вырезы на ногах. Открытые участки кожи дают понять, что знаменитость не надела под низ белье – ни бюстгальтер, ни трусы.

Наряды из новой коллекции украшали золотистые скульптурные детали на подоле. Модные издания пишут, что этот наряд был вдохновлен пустыней. Изящный аутфит Зендея дополнила туфлями Jimmy Choo и несколькими блестящими кольцами Bulgari. Поскольку звезда является амбассадором этой марки, поэтому каждый свой выход она надевает ювелирные украшения от знаменитого итальянского бренда.

Кроме того, в Линкольн-центр 27-летняя знаменитость решила приехать в обновленном образе и сияла перед камерами с новой прической. Стилисты нарастили актрисе волосы, поэтому она позировала с красивой прической в кудрях.