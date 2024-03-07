Зендея любить вражати своїми образами на світських модних подіях, тож цього разу теж не обійшлося без красивого виходу в особливій сукні. Зірка "Дюни" вирішила приголомшити всіх своїм вибором.

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Поки всі знаменитості обирають для себе вбрання з нових колекцій, Зендея вирішила звернутися до архівів та віднайшла для себе сукню, яку представили ще 13 років тому. Вона активно співпрацює зі стилістом Лоу Роучем, який допоміг їй підібрати сукню, яка зможе підкреслити її унікальний стиль.

Образ Зендеї

Акторка одягнула сіру сукню-обмре від бренду Roberto Cavalli з колекції весна-літо 2011. Вона настільки сучасно виглядає, що важко визначити, що це вбрання має понад 10 років.

Основу сукні складала трендова бахрома, яка доповнювала верх та низ. Плаття з глибоким декольте є кількаярусним, оскільки бахрому доповнює крокодилячий принт та оздоблення у вигляді сірих перлин.

Красуня доповнила образ кількома срібними браслетами на обох зап’ястях та перснями. Волосся акторка залишила кучерявим, закріпивши лише ззаді шпильками передні пасма.



Бездоганний образ Зендеї / Фото Getty Images

Найкращі останні виходи Зендеї

Знаменитість вражала своїми аутфітами під час прем’єрних показів "Дюни". Стиліст Зендеї Лоу Роуч склав для неї та інших членів стрічки цікаві образи, в яких вона сяяла на червоних доріжках.

Найбільше акторка зуміла здивувати публіку в кутюрному образі з колекції 1995 року французького модельєра Тьєрі Мюглера.

У Сеулі вона вийшла на фотокол з Тімоті Шаламе в однакових шкіряних мотоциклетних костюмах, а вже на прем’єрі у Нью-Йорку красуня позувала у бездоганній довгій сукні з вирізами, задля якої вона приміряла її на голе тіло, без білизни.