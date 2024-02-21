Образ Зендеї та Тімоті Шаламе

27-річна акторка позувала перед камерами у світло-персиковому комбінезоні, оголивши плече. Виріб доповнював пояс на талії та розсувні блискавки на штанах. Свій аутфіт Зендея довершила бежевими туфлями на підборах від Christian Louboutin.

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Тімоті Шаламе одягнув чоловічу версію комбінезона в сірому кольорі. 28-річний актор довершив аутфіт сірими черевиками.

Комбінезон Motocross meets Outer Space створений ніби для байкерів, втім Зендея та Тімоті зуміли додати образу розслабленості. Акторка прикрасила образ ланцюжком з кольє від Bulgari, а Тімоті красувався у ювелірному виробі від Cartier.

Відомо, що образи для акторів придумав зірковий стиліст Зендеї Лоу Роуч. Саме він відповідав за всі аутфіти акторів під час рекламного туру.



Образ Зендеї та Тімоті Шаламе / Фото Getty Images

Попередні образи Зендеї

Для показу у Мексиці виконавиця головної ролі у фільмі "Дюна 2" обрала коричневий аутфіт від Bottega Veneta. Його створили спеціально для появи знаменитості на червоній доріжці.



Зендея на показі у Мексиці / Фото з інстаграму Warner Bros. Pictures MX

Під час презентації довгоочікуваного сиквелу "Дюни 2" режисера Дені Вільньова у Лондоні, акторка ще більше зуміла здивувати прихильників. Вона одягнула металізований футуристичний костюм, який нагадує класичні лицарські обладунки. Виріб Зендея обрала від бренду Thierry Mugler з колекції 1995 року.



Зендея на прем'єрі фільму "Дюна 2" в Лондоні / Фото Getty Images

Що відомо про фільм "Дюна 2"

Зйомки першої та другої частини зайняли приблизно 6 років. Дата виходу останньої франшизи блокбастера постійно змінювалася, втім глядачі та критики, які бачили перші покази вже дають свої схвальні відгуки. Прем'єра сиквелу в Україні запланована на 29 лютого 2024 року.