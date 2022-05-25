Знаменитая актриса снялась для глянца в красном платье итальянского бренда Valentino. Стилизацией ее образов, как обычно, занимался Лоу Роуч. Зендея в новой съемке позировала перед камерой фотографа Камилы Фалькес.
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На красном фоне звезда "Дюны" снялась в фактурном красном платье, обнажив плечи и зону декольте. Стилист волос Антуанет Хилл выпрямила ее вьющиеся волосы и создала эффектную прическу с косичками. Визажистка Шейки Дэйли нанесла на лицо сверкающие тени, а губы накрасила красной помадой. Также звезда примерила горчичный костюм, завершив свой образ массивными украшениями.
Зендея для обложки Time / Фото из инстаграмма актрисы
Зендея для обложки Time / Фото из инстаграмма актрисы
Молодая актриса Зендея среди всех 100 самых влиятельных людей мира за 2022 год стала одной из 5 звезд, появившихся на обложке Time. В список всех людей входят политики, спортсмены и знаменитости. Среди "Художников", "Титанов", "Икон" и "Новаторов" Зендея вошла в последнюю категорию вместе с Мирандой Ламберт (певица), Мишель Заунер (корейско-американская певица), Тайкой Вайтети (новозеландский кинорежиссер) и Демной (грузинский дизайнер) .
Но пока любители актрисы любуются ее новой обложкой, Зендея не теряет зря время. Вместе с актрисой Энн Гетевей она снялась в рекламе для ювелирного бренда Bulgari. Знаменитость позировала в многоярусном драгоценном колье, массивном персте с изумрудом и серьгами с бриллиантами.
Зендея в рекламной съемке Bulgari