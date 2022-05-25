Знаменита актриса знялася для глянцю у червоній сукні від італійського бренду Valentino. Стилізацією її образів, як завжди, займався Лоу Роуч. Зендея у новій зйомці позувала перед камерою фотографа Каміли Фалькес.
Читайте також Польський Vogue випустив обкладинки з представниками ЛГБТ: вражаючі кадри
На червоному тлі зірка "Дюни" знялася у фактурній червоній сукні, оголивши плечі та зону декольте. Стиліст волосся Антуанет Хілл випрямила її кучеряве волосся та створила ефектну зачіску з косичками. Візажистка Шейкі Дейлі нанесла на обличчя блискучі тіні, а губи нафарбувала червоною помадою. Також зірка приміряла гірчичний костюм, довершивши свій образ масивними прикрасами.
Зендея для обкладинки Time / Фото з інстаграму акторки
Зендея для обкладинки Time / Фото з інстаграму акторки
Молода акторка Зендея серед всіх 100 найвпливовіших людей світу за 2022 рік стала однією з 5 зірок, які постали на обкладинці Time. До списку всіх людей входять політики, спортсмени та знаменитості. Серед "Митців", "Титанів", "Ікон" та "Новаторів" Зендея увійла до останньої категорії разом з Мірандою Ламберт (співачка), Мішель Заунер (корейсько-американська співачка), Тайкою Вайтіті (новозеландський кінорежисер) та Демною (грузинський дизайнер).
Та поки шанувальники акторки милуються її новою обкладинкою, Зендея не втрачає даремно час. Разом із акторкою Енн Гетевей вона знялася у рекламі для ювелірного бренду Bulgari. Знаменитість позувала у багатоярусному дорогоцінному кольє, масивному персті зі смарагдом та сережками з діамантами.
Зендея у рекламній зйомці Bulgari