Польський глянець випустив на багатомільйонну аудиторію дві обкладинки з лесбійками та геями. Ці обкладинки є гучним протестом, оскільки Польща дуже консервативна країна, тому спеціально до "Місяця гордості" редакція презентувала обкладинки та зазначила, чому ми маємо поважати та цінувати представників ЛГБТ.

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"Без ЛГБТ+ не було б світу моди"

Головна редакторка Vogue Polska Іна Лекевич зазначила, що червневий номер присвячений "Місяцю гордості" та всім людям ЛГБТ.

Довідка. У червні ЛГБТ-представники відзначають "Місяць гордості" – період, коли лесбійки, геї, бісексуали і трансгендери зі всього світу збираються разом і відзначають свободу і гордість бути тими, ким вони є.

Без ЛГБТ+ не було б світу моди, яким ми його знаємо. Мода дає їм відчуття приналежності, творчої свободи та простору для самовираження. ЛГБТ+ – це також наші друзі, члени наших сімей. З болем спостерігаємо, як щодня порушуються їхні фундаментальні права,

– заявила редакторка.

Обкладинки глянцю

Головними героїнями однієї з двох червневих обкладинок є Юлія Собчинська та Юдита Млічек, які розповіли глянцю свою історію кохання. Дівчата позують на тлі блакитного неба у бежевих сукнях та об’ємних прикрасах. Перед фотографом дівчата не соромляться своєї пристрасті та цілуються.



Червнева обкладинка польського глянцю Vogue / Фото з інстаграму

Інша обкладинка також вражаюча. Перед фотографом постали двоє парубків – Кацпер Годлевський та Домінік Росінський. Вони також розповіли виданню про зародження їхньої любові.



Червнева обкладинка польського глянцю Vogue / Фото з інстаграму

У червневому виданні зібрані розмови з активістами, парами та одинокими людьми, міленіалами та зумерами, які розповідають про гордість і різні відтінки кохання. Крім того, у глянці є інтерв’ю з першою темношкірою трансгендерною моделлю в інвалідному візку, яка з’явилася на показі будинку моди класу люкс. Також видання розповідає історію жінки, яка виховує дитину в негетеронормативній сім’ї.

"Київпрайд" у Польщі

Додамо, що цьогорічний (Марш рівності) "Київпрайд" відбудеться у Варшаві. У столиці Польщі проведуть спільний марш за мир і свободу України та проти російської агресії. Марш відбудеться 25 червня у Варшаві. У зв’язку із повномасштабною війною Росії проти України, яка розпочалася 24 лютого, десятий ювілейний Марш рівності у Києві не може відбутися у звичному форматі у столиці України.