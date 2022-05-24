Польский глянец выпустил на многомиллионную аудиторию две обложки с лесбиянками и геями. Эти обложки являются громким протестом, поскольку Польша очень консервативная страна, поэтому специально к "Месяцу гордости" редакция презентовала обложки и отметила, почему мы должны уважать и ценить представителей ЛГБТ.

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"Без ЛГБТ+ не было бы мира моды"

Главная редакторка Vogue Polska Инна Лекевич отметила, что июньский номер посвящен "Месяцу гордости" и всем людям ЛГБТ.

Справка. В июне ЛГБТ-представители отмечают "Месяц гордости" – период, когда лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры со всего мира собираются вместе и отмечают свободу и гордость быть теми, кем они являются.

Без ЛГБТ+ не было бы мира моды, которым мы его знаем. Мода дает им чувство принадлежности, творческой свободы и пространства для самовыражения. ЛГБТ+ – это также наши друзья, члены наших семей. С болью наблюдаем, как ежедневно нарушаются их фундаментальные права,

– заявила редактор.

Обложки глянца

Главными героинями одной из двух июньских обложек являются Юлия Собчинская и Юдита Мличек, поведавшие глянцу свою историю любви. Девушки позируют на фоне голубого неба в бежевых платьях и больших украшениях. Перед фотографом девушки не стесняются своей страсти и целуются.



Июньская обложка польского глянца Vogue / Фото из инстаграмма

Другая обложка также впечатляющая. Перед фотографом предстали два парня – Кацпер Годлевский и Доминик Росинский. Они также рассказали изданию о рождении их любви.



Июньская обложка польского глянца Vogue / Фото из инстаграммы

В июньском издании собраны разговоры с активистами, парами и одинокими людьми, миллениалами и зуммерами, рассказывающими о гордости и разных оттенках любви. Кроме того, в глянце есть интервью с первой темнокожей трансгендерной моделью в инвалидной коляске, появившейся на показе дома моды класса люкс. Также издание рассказывает историю женщины, воспитывающей ребенка в негетеронормативной семье.

"Киевпрайд" в Польше

Добавим, что нынешний (Марш равенства) "Киевпрайд" состоится в Варшаве. В столице Польши проведут общий марш за мир и свободу Украины и против российской агрессии. Марш состоится 25 июня в Варшаве. В связи с полномасштабной войной России против Украины, которая началась 24 февраля, десятый юбилейный Марш равенства в Киеве не может состояться в обычном формате в столице Украины.