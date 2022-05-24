Свадьбу Бруклина Бекхэма с Николы Пельтц обсуждал весь мир. Старший сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм женился на дочери инвестора-миллиардера Нельсона Пельцта и модели Клаудии Геффнер.

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Образы невест

Никола Пельтц выбрала для торжества элегантное лаконичное платье белого цвета Valentino Haute Couture с роскошным длинным шлейфом и несколькометровой фатой. Бруклин Бекхэм надел чёрный смокинг от бренда Dior.

Обложка Vogue British

На обложке глянца Vogue British Никола и Бруклин оба позировали в белых образах. На берегу океана Бруклин предстал в рубашке и костюме, а Никола Пельтц повторила свой свадебный образ. Она дополнила платье на бретелях короткой кружевной фатой.



Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / Фото с Vogue British

Влюбленные также позировали босиком на песке для черно-белого кадра. Бруклин завершил образ Николы белоснежным пиджаком. Британский глянец также был приглашен на свадьбу молодажонов, так что в новом номере представил свадебные кадры семьи Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц.



Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / Фото с Vogue British

На семейных кадрах фотограф запечатлел Викторию и Дэвида Бекхэма, а также танец отца с младшей сестрой Бруклина. На фотографиях есть его младшие братья Ромео и Круз и совместное фото детей с родителями. На черно-белом кадре в центре позируют молодажоны, родители Бруклина и родители Николы– миллиардер Нельсон Пельтц и Клаудия Геффнер.

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Молодые супруги также позировали в синем кабриолете. Никола надела белый корсет и брюки, а Бруклин сидел в белой рубашке. Образ 27-летней красавицы завершила длинная свадебная фата. В британском Vogue также появился невероятный видеоролик со съемки, на котором счастливые супруги с улыбкой позируют на камеру.

Особое платье Никогда Пельтц

В интервью изданию Никола рассказала, что ее свадебное платье было очень особенным. Втайне от нее ее мать попросила швей пришить сглаз, чтобы защитить ее в важный для нее день, а также попросили вышить голубыми нитями очень ценная для дочери слова: "Никола, сердце мое. Ты это я, я – это ты. Ты вся моя любовь, вся моя жизнь, моя красивая девочка, внутри и снаружи".

Жена Бруклина Бекхэма отметила, что очень счастлива, что мама показала эту вышивку после церемонии, потому что она просто расплакалась.



Свадьба Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц / Фото с Vogue British

Помощь Украине на свадьбе молодоженов

Церемония бракосочетания прошла по иудейскому обряду в специально установленном шатре в саду с видом на океан. Торжественная церемония состоялась в имении Николы в Палм-Бич во Флориде.

На свадьбу прибыло 600 человек. Отец Николы – известный миллиардер Нельсон Пельтц попросил всех вместо подарков пожертвовать деньги для Украины. Об этом он сказал в своей речи.