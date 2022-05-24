Весілля Брукліна Бекхема з Ніколою Пельтц обговорював увесь світ. Старший син знаменитого футболіста Девіда Бекхема та дизайнерки Вікторії Бекхем одружився з донькою інвестора-мільярдера Нельсона Пельцта та моделі Клаудії Геффнер.

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Образи наречених

Нікола Пельтц обрала для торжества елегантне лаконічне плаття білосніжного кольору від Valentino Haute Couture з розкішним довгим шлейфом та кількаметровою фатою. Бруклін Бекхем одягнув чорний смокінг від бренду Dior.

Обкладинка Vogue British

На обкладинці глянцю Vogue British Нікола та Бруклін обоє позували в білих образах. На березі океану Бруклін постав у сорочці та костюмі, а Нікола Пельтц повторила свій весільний образ. Вона доповнила сукню на бретелях короткою мереживною фатою.



Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / Фото з Vogue British

Закохані також позували босоніж на піску для чорно-білого кадру. Бруклін довершив образ Ніколи білосніжним піджаком. Британський глянець також був запрошений на весілля наречених, тож у новому номері представив весільні кадри сім’ї Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц.



Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / Фото з Vogue British

На сімейних кадрах фотограф зазнімкував Вікторію та Девіда Бекхема, а також танець батька з молодшою сестрою Брукліна. На світлинах є також його молодші брати Ромео та Круз та спільне фото дітей з батьками. На чорно-білому кадрі по центрі позують наречені, батьки Брукліна та батьки Ніколи – мільярдер Нельсон Пельтц та Клаудія Геффнер.

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Молоде подружжя також позувало у синьому кабріолеті. Нікола одягнула білий корсет та штани, а Бруклін сидів у білій сорочці. Образ 27-річної красуні довершила довга весільна фата. У британському Vogue також з’явився неймовірний відеоролик зі зйомки, на якому щасливе подружжя з усмішкою позує на камеру.

Особлива сукня Ніколи Пельтц

В інтерв’ю виданню Нікола розповіла, що її весільна сукня була надзвичайно особливою. Потайки від неї її матір попросила швей пришити пристріт, щоб захистити її у важливий для неї день, а також попросили вишити блакитними нитками дуже цінна для доньки слова: «Нікола, серце моє. Ти це я, я - це ти. Ти все моє кохання, все моє життя, моя красива дівчинка, всередині і зовні».

Дружина Брукліна Бекхема зазначила, що дуже щаслива, що мама показала цю вишивку після церемонії, оскільки вона просто розплакалась.



Весілля Брукліна Бекхема та Ніколи Пельтц / Фото з Vogue British

Допомога Україні на весіллі молодят

Церемонія одруження пройшла за юдейським обрядом у спеціально встановленому наметі в саду з виглядом на океан. Урочиста церемонія відбулася маєтку Ніколи у Палм-Біч у Флориді.

На весілля прибуло 600 людей. Батько Ніколи – відомий мільярдер Нельсон Пельтц попросив усіх замість подарунків зробити пожертвування для України. Про це він сказав у своїй промові.