Каннский кинофестиваль уже неделю принимает на своей красной дорожке гостей из разных уголков мира. Знаменитости поражают всех нарядными платьями и костюмами, впрочем, среди приглашенных звезд есть немало лиц, которые выбирают в поддержку Украины наряды в сине-желтых цветах.

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Модель Алина Байкова надела на международный кинофестиваль, который ежегодно проводится в городе Канны, безупречное платье розового цвета. Такое яркое изделие особенно привлекает всех остальных гостей и, в частности, фотографов.

Манекенщица, активно поддерживающая Украину и помогающая людям, пострадавшим от войны, вышла на красную дорожку с флажком в руках и сине-желтой лентой на груди.

Образ Алины Байковой

33-летняя модель из Кропивницкого выбрала для светского мероприятия ярко-розовое платье от ливанского бренда Azzi & Osta. Миниплатье без брителей дополнено длинными рукавами-перчатками и объемной юбкой. Платье дополняла бело-коричневая вышивка.

Алина Байкова довершила look прозрачными туфлями-лодочками и массивными серьгами. Знаменитость зачесала волосы в пучок, а на лице сделала легкий, естественный макияж.

Особой изюминкой манекенщицы стала сине-желтая лента на платье. Также перед фотографами Алина позировала с украинским флагом.



Алина Байкова вышла на красную дорожку с украинским флагом / Фото с Getty Images

Как Алина Байкова помогает Украине

Девушка помогает стране благодаря своим связям по всему миру. В Майами девушка договорилась с компанией круизных кораблей, стоящих без дела из-за пандемии, чтобы украинцы могли использовать их как жилье. Алина Байкова договорилась с тремя круизными кораблями за размещение в них украинских беженцев.

В Нью-Йорке Алина встретилась с местным мэром Эриком Адамсом. Они обсудили все о помощи украинцам в США.

Девушка также ходит на митинги и собирает помощь для беженцев. На благотворительном вечере манекенщица собрала сногсшибательную сумму – 300 тысяч долларов.