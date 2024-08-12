Тележурналистка Влада Зинченко отправилась на отдых в Санторини. Этот живописный остров в Греции довольно известен среди селебретиз, потому что захватывает белыми домами с синими крышами и бирюзовым Эгейским морем.

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Знаменитость не очень активно делится своей ежедневной жизнью в инстаграм-сторис, впрочем показала кадр с одного из красивейших островов Греции в безупречном наряде.

Образ Влады Зинченко

Красавица выбрала для себя вышитое светлое платье-вышиванку, расшитую крупными желтыми цветами. Платье длины миди было украшено пушистой деталью, а верх платья обнажал плечи.

К этому образу Влада подобрала желтые босоножки, а look довершила серебряными часами. Платье блондинки очень напоминает изделия украинского дизайнера Юлии Магдыч. Жена Зинченко является поклонницей наряда от львовской художницы, впрочем на фото она не отметила от какого бренда приобрела вещь.

Поклонники в комментариях уже засыпали Владу Седан приятными комментариями.

"Какие цвета";

"Красивезнооооооооо красиво";

"Вауууууу, Владо как всегда очаровательна";

"Влада, вы невероятная";

"Прекрасная, волшебная".



Роскошный образ Влады Зинченко / Фото из инстаграма знаменитости

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