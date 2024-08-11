Эльзу Хоск называют иконой стиля, и это совсем не удивительно, ведь модель является одной из самых стильных девушек в индустрии моды. Каждый день она предстает перед камерой в интересных образах и одной из первых демонстрирует на себе трендовые новинки.

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Манекенщица собралась на вечеринку в стильном платье, минималистичной прическе, массивных украшениях и эффектной обуви.

Новый выход Эльзы Хоск

Блондинка примерила на себе платье длины макси на длинный рукав, которое сочетала большими серебристыми браслетами и винтажными туфлями с острым носком.

Модель решила собрать волосы в пучок, а на лице нанесла эффектный макияж, который подчеркивал глаза и губы.



Эльза Хоск в черном платье / Фото из инстаграма модницы

Черное платье – вневременная классика, которое никогда не выйдет из моды. Сегодня черные платья – номер 1 на модной повестке дня, ведь их преимущества остаются такими же, как и 90 лет назад – они делают тело визуально стройнее, легко связывают дневной и вечерний образы, а также являются идеальным фоном для экспериментов с аксессуарами.

Именно поэтому вы можете выбрать такое платье для любого события, потому что их фасонов есть множество, поэтому можно подобрать исключительно то, что больше всего подходит вашему стилю.