Ельзу Госк називають іконою стилю, і це зовсім не дивно, адже модель є однією з найстильніших дівчат в індустрії моди. Кожного дня вона постає перед камерою у цікавих образах та однією з перших демонструє на собі трендові новинки.

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Манекенниця зібралася на вечірку в стильній сукні, мінімалістичній зачісці, масивних прикрасах та ефектному взутті.

Новий вихід Ельзи Госк

Білявка приміряла на собі сукню довжини максі на довгий рукав, яку поєднала великими сріблястими браслетами та вінтажними туфлями з гострим носком.

Модель вирішила зібрати волосся в пучок, а на обличчі нанесла ефектний макіяж, який підкреслював очі та губи.



Ельза Госк в чорній сукні / Фото з інстаграму модниці

Чорне плаття – позачасова класика, яке ніколи не вийде з моди. Сьогодні чорні сукні – номер 1 на модному порядку денному, адже їх переваги залишаються такими ж, як і 90 років тому – вони роблять тіло візуально стрункішим, легко пов'язують денний і вечірній образи, а також є ідеальним тлом для експериментів з аксесуарами.

Саме тому ви можете обрати таке плаття для будь-якої події, бо їхніх фасонів є безліч, тож можна підібрати виключно те, що найбільше підходить вашому стилю.