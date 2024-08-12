Тележурналістка Влада Зінченко відправилася на відпочинок у Санторіні. Цей мальовничий острів у Греції є доволі відомим серед селебретіз, бо захоплює білими будинками із синіми дахами та бірюзовим Егейським морем.

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Знаменитість не дуже активно ділиться своїм щоденним життям в інстаграм-сторіс, втім показала кадр з одного з найгарніших островів Греції в бездоганному вбранні.

Образ Влади Зінченко

Красуня обрала для себе вишиту світлу сукню-вишиванку, розшиту великими жовтими квітами. Плаття довжини міді було оздоблене пухнастою деталлю, а верх плаття оголював плечі.

До цього образу Влада підібрала жовті босоніжки, а look довершила срібним годинником. Сукня білявки дуже нагадує вироби української дизайнерки Юлії Магдич. Дружина Зінченка є прихильницею вбрання від львівської мисткині, втім на фото вона не відзначила від якого бренду придбала річ.

Прихильники в коментарях вже засипали Владу Седан приємними коментарями.

"Які кольори";

"Красивезноооооо";

"Вауууу, Владо як завжди чарівна";

"Владо, ви неймовірна";

"Прекрасна, чарівна".



Розкішний образ Влади Зінченко / Фото з інстаграму знаменитості

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