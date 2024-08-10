Вже кілька тижнів поспіль американка Блейк Лайвлі не сходить з модних радарів. Зірка вражає розкішними виходами, які продумані до найменших дрібниць. Основний акцент її аутфітів складають декоровані квіти, які прикрашають сукні, костюми чи аксесуари.

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Нові виходи Блейк Лайвлі

Акторка з’явилася у широких білосніжних штанах з мережива на високій посадці, які поєднала з білою тунікою на довгий рукав та розрізом. Її ніжний образ доповнювали босоніжки на підборах та біла сумка у вигляді бутона квітки.



Стильний образ Блейк Лайвлі / Фото Sony Pictures

Вже під час прем’єри фільму Блейк Лайвлі з’явилася в бездоганній сукні від бренду Versace. Акторка обрала плаття з кутюрної колекції весна – літо 2018. Плаття складалося з корсета та пишної спідниці зі шлейфом. Вбрання було розшите білими та золотистими нитками.

Волосся знаменитість розпустила, але заклала крабиком та довершила образ коштовними сережками та браслетами на руці.



Красивий образ Блейк Лайвлі / Фото Getty Images

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