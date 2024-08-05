Вже 8 серпня в Україні вийде фільм з Блейк Лайвлі у головній ролі. Білявка зіграла Лілі Блум – жінку, яка з дитинства бачила домашнє насилля у своїй сім’ї. Щоб почати життя спочатку, вона переїжджає до Бостона та знайомиться з нейрохірургом Райлом.

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Згодом його поведінка починає нагадувати Лілі власного батька, тому перед нею з’являється вибір – залишатися в нещасливих стосунках чи розірвати це коло.

На прем’єру фільму чекають чимало шанувальників Блейк Лайвлі, тож вона разом з командою останній тиждень активно відвідує світські події. Нещодавно вона вийшла у світ в рожевому аутфіті.

Красивий образ Блейк Лайвлі

Знаменитість вирішила приміряти на собі вбрання рожевого кольору. Акторка одягнула рожеву мінісукню бюстьє, яку доповнила зверху накидкою-тренчем в тон, яка була прикрашена квітами.

Образ білявки доповнили рожеві мюлі на підборах з бантиком та зачіска заплетена в косу, яку також доповнювали квіти.



Рожевий образ Блейк Лайвлі / Фото Getty Images

Під час свого престуру майже всі образи Блейк Лайвлі були створені на основі квітів, які прикрашали плаття, костюми, топи, колготки, взуття тощо. Всі вони були створені на основі яскравих кольорів.