Знаменитості дали інтерв’ю програмі Sunday Morning, яка вийде на американському телеканалі CBS 4 листопада. Меган Маркл красиво одягнулася та вже розбурхала мережу вибором ювелірних виробів, які коштують чималу суму.

Дивіться також Джорджина Родрігес зіпсувала образ старомодними речима: що одягнула дівчина футболіста

Стильний образ Меган Маркл

Для створення телевізійного образу Меган Маркл заручилася підтримкою стилістки Джеймі Мізрахі. Перед камерами герцогиня з’явилася в образі Old Money.

Для запису інтерв’ю Меган Маркл з’явилася в бежевому костюмі від Ralph Lauren. Він складався з вільної сорочки та широких штанів. Стилісти гарно вклали волосся, надавши йому об’єму та кучерів, але особливу увагу шанувальників привернули прикраси.

Меган одягнула золоте кольє від Cartier Juste un Clou за 15 тисяч доларів. Дружина принца Гаррі одягає його вже не вперше. Окрім того, від цього ювелірного бренду вона приміряла ще й браслет та годинник.

Про що говорили в інтерв’ю Меган Маркл та принц Гаррі

У новому інтерв'ю вони анонсували створення ініціативи The Parents Network для боротьби з кібернасильством та підвищення безпеки онлайн. Подружжя підтримало батьків, які втратили дітей, і висловило занепокоєння щодо кібербезпеки. Принц Гаррі й Меган Маркл хочуть працювати над тим, щоб діти були захищені від згубного впливу соціальних мереж.