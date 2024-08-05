Знаменитости дали интервью программе Sunday Morning, которая выйдет на американском телеканале CBS 4 ноября. Меган Маркл красиво оделась и уже взбудоражила сеть выбором ювелирных изделий, которые стоят немалую сумму.

Смотрите также Джорджина Родригес испортила образ старомодными вещами: что надела девушка футболиста

Стильный образ Меган Маркл

Для создания телевизионного образа Меган Маркл заручилась поддержкой стилиста Джейми Мизрахи. Перед камерами герцогиня появилась в образе Old Money.

Для записи интервью Меган Маркл появилась в бежевом костюме от Ralph Lauren. Он состоял из свободной рубашки и широких брюк. Стилисты хорошо уложили волосы, придав им объема и кудрей, но особое внимание поклонников привлекли украшения.

Меган надела золотое колье от Cartier Juste un Clou за 15 тысяч долларов. Жена принца Гарри надевает его уже не впервые. Кроме того, от этого ювелирного бренда она примерила еще и браслет и часы.

О чем говорили в интервью Меган Маркл и принц Гарри

У новом интервью они анонсировали создание инициативы The Parents Network для борьбы с кибернасилием и повышения безопасности онлайн. Супруги поддержали родителей, потерявших детей, и выразили обеспокоенность относительно кибербезопасности. Принц Гарри и Меган Маркл хотят работать над тем, чтобы дети были защищены от пагубного влияния социальных сетей.