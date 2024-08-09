Знаменитість здійснила модний вихід у Києві та вирішила поділитися світлинами зі своїми підписниками. Маша Єфросиніна знається на моді, тому завжди складає для себе стильні аутфіти. Цього разу вона продемонструвала вбрання з базового гардероба, яке вміло поєднала між собою.
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Красивий look Маші Єфросиніної
Телеведуча одягнула чорну майку з глибоким декольте, яка підкреслювала її бюст та доповнила сірим класичним жакетом. Низ Єфросиніна довершила чорними штанами палаццо та лакованими босоніжками.
Вона зачесала волосся у хвіст та додала останні штрихи образу завдяки масивним золотистим сережкам, сонцезахисним окулярам "котяче око" та коричневій сумці Saddle bag від Dior, яка коштує понад 4 тисячі доларів.
У гардеробі телеведучої є чимало брендового вбрання від українських та іноземних брендів. Також Маша Єфросиніна має багато сумок від люксових марок та коштовні прикраси від знаменитого ювелірного бренду Cartier.
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