Відома інфлюенсерка майже щодня показує своїм підписникам красиві образи. За інстаграм-сторінкою дівчини стежить майже 5 мільйонів прихильників, які надихаються її стилем.

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Леоні Ганне приїхала в Париж, де цього року проходять Олімпійські ігри та зачарувала фанатів красивим спортивним образом, який зможуть повторити всі.

Спортивний образ Леоні Ганне

Інфлюенсерка одягнула білу футболку з олімпійськими кільцями, яку зав’язала на талії. На низ красуня приміряла коротку білу спідницю плісе, яка нагадує естетику preppy. Леоні довершила look білими кросівками та високими білими шкарпетками.

Серед аксесуарів німкеня зробила ставку на білу пов’язку на волоссі, сонцезахисні окуляри з білою оправою та мінімалістичну сумку Lady Dior, яку у свій час обожнювала принцеса Діана.

"Доїхала до Парижа на Олімпійські ігри. Який неймовірний досвід бути в моєму улюбленому місті світу, спостерігати цю атмосферу навколо Олімпійських ігор", – написала інфлюенсерка.

До Франції красуня приїхала зі своїм нареченим Алексом Галієвським, який змалку живе у Німеччині, але є родом з України. У червні бойфренд Леоні після 10 років стосунків освідчився їй під час відпочинку в Портофіно.