Известная инфлюенсер почти ежедневно показывает своим подписчикам красивые образы. За инстаграм-страницей девушки следит почти 5 миллионов поклонников, которые вдохновляются ее стилем.

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Леони Ханне приехала в Париж, где в этом году проходят Олимпийские игры и очаровала фанатов красивым спортивным образом, который смогут повторить все.

Спортивный образ Леони Ханне

Инфлюенсер надела белую футболку с олимпийскими кольцами, которую завязала на талии. На низ красавица примерила короткую белую юбку плиссе, которая напоминает эстетику preppy. Леони довершила look белыми кроссовками и высокими белыми носками.

Среди аксессуаров немка сделала ставку на белую повязку на волосах, солнцезащитные очки с белой оправой и минималистичную сумку Lady Dior, которую в свое время обожала принцесса Диана.

"Доехала до Парижа на Олимпийские игры. Какой невероятный опыт быть в моем любимом городе мира, наблюдать эту атмосферу вокруг Олимпийских игр", – написала инфлюенсер.

Во Францию красавица приехала со своим женихом Алексом Галиевским, который с детства живет в Германии, но является родом из Украины. В июне бойфренд Леони после 10 лет отношений сделал ей предложение во время отдыха в Портофино.