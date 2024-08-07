Но, как известно, мода постоянно меняется, а те вещи, которые были актуальными когда-то, снова возвращаются в тренды. Для своей 8-миллионной аудитории Эльза Хоск показала красивый аутфит, который может легко повторить любая модница.

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Новый образ Эльзы Хоск

Блондинка примерила ярко-красную блузу с пуговицами с заметной особенностью – рукавами-буфами. Такие рукава были модными много лет назад, но есть высокая вероятность того, что они снова станут популярными.

На низ манекенщица надела базовые голубые джинсы и черные лоферы. Свой эффектный образ красавица довершила бежевым клатчем от бренда Saint Laurent. Эльза зачесала волосы в пучок, надела солнцезащитные очки и объемные золотистые серьги.

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