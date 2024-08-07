Такие образы для многих являются несколько необычными, поэтому вдохновиться на новую стилизацию помогут несколько образов, которые докажут, что длинная блуза и джинсы – это невероятно стильно и универсально.
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Джинсы клеш и блуза со стразами
Добавьте гламурной нотки наряду благодаря расклешенным джинсам и длинной блузе, украшенной стразами и бахромой. Чтобы образ выглядел красиво – добавьте к джинсам слингбэки и стильные аксессуары.
Модные образы с длинной блузой и джинсами / Фото Vogue
Белые джинсы клеш и белая блуза
Если в вашем гардеробе есть джинсы клеш, сочетайте их с блузой или туникой в одном оттенке. Для утонченности образа еще можете добавить босоножки на каблуке белого цвета.
Эффектные образы с длинной блузой и джинсами / Фото Vogue
Мешковатые джинсы и фактурная блуза
Широкие джинсы не теряют своей популярности, поэтому советуем их носить с цветочной блузой с глубоким V-образным вырезом. Добавить к такому аутфиту можно красочные босоножки, чтобы немножко разбавить цветом элегантный look.
Красивые образы с длинной блузой и джинсами / Фото Vogue
Кроме того, с джинсами вы можете составить спортивный, классический, сексуальный, романтический стиль и интересно совместить любимый предмет гардероба с разнообразным верхом и обувью. Красивые образы от инстаграм-модниц ищите в нашем материале.