В этом году популярными остаются классические mom-джинсы, широкие и с разрезами. В своих инстаграм-профилях инфлюенсеры показывают интересные аутфиты с джинсами, которые натолкнут вас на создание чего-то свежего и особого, поэтому рассмотрим самые интересные выходы.

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Спорт

Надевайте футболку с джинсами и кроссовками и получите комфортный образ. В прохладную погоду футболку можете заменить на свитшот.

Old Money

Темные синие джинсы сочетайте с шелковой блузой и обувью на каблуках. Чтобы создать элегантный look – добавьте красивую сумку.

Новая классика

Этим летом в моду вернулись футболки с высокой горловиной и отсутствием рукавов, поэтому смело сочетайте такую вещь с красивыми слингбеками или босоножками.

Сексуальность

Обнажить живот и продемонстрировать тонкую талию можно благодаря топам, которые удачно сочетаются с джинсами на высокой посадке.

Романтичность

К базовому сочетанию майки и джинсов добавьте балетки Мэри Джейн, а шею дополните красивым и минималистичным платком.

Джинсы являются универсальным элементом гардероба, который всегда дополняет образы, поэтому пусть в вашем гардеробе будут 3 пары самых модных джинсов: приталенные mom-джинсы, широкие и карго с большими карманами.