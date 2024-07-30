С течением времени одни модели устаревают, другие становятся актуальными, пишет Fashion 24. Впрочем в области модных джинсов стилисты выделяют 3 пары, которые подойдут всем.

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Делайте в этом году ставку на свободные модели и забудьте о скинни, потому что они уже давно считаются антитрендовыми. Можете присматриваться к фасонам в стиле 90-х годов с объемными штанинами и большими карманами.

Широкие длинные джинсы с широкими штанинами

Такой фасон джинсов визуально удлиняет ноги. Носите широкие длинные джинсы с кроссовками, босоножками или туфлями на каблуке.

Mom-джинсы

Джинсы прямого кроя – вечная классика. Сочетайте их с любыми футболками, майками или свитшотами. К таким джинсам также подходят жакеты, шелковые рубашки или жилетки в стиле Old Money.

Карго

Брюки карго ворвались в моду несколько сезонов назад. Сначала девушки выбирали для себя только их, а впоследствии актуальными стали и джинсы с широкими и объемными карманами. Карго из денима хорошо сочетаются с кроссовками или кедами.

В летнее время особое внимание обращайте на джинсы белого цвета, которые удачно сочетаются со светлым верхом. Также можете выбирать джинсы черного цвета для создания монохромных образов или стильные варианты с разрезами.