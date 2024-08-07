Цього року популярними залишаються класичні mom-джинси, широкі та з розрізами. У своїх інстаграм-профілях інфлюенсерки показують цікаві аутфіти з джинсами, які наштовхнуть вас на створення чогось свіжого та особливого, тож розглянемо найцікавіші виходи.

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Спорт

Одягайте футболку з джинсами та кросівками та отримаєте комфортний образ. У прохолодну погоду футболку можете замінити на світшот.

Old Money

Темні сині джинси поєднуйте з шовковою блузою та взуттям на підборах. Щоб створити елегантний look – додайте красиву сумку.

Нова класика

Цього літа в моду повернулися футболки з високою горловиною та відсутністю рукавів, тож сміливо поєднуйте таку річ з красивими слінгбеками чи босоніжками.

Сексуальність

Оголити живіт та продемонструвати тонку талію можна завдяки топам, які вдало поєднуються з джинсами на високій посадці.

Романтичність

До базового поєднання майки та джинсів додайте балетки Мері Джейн, а шию доповніть красивою та мінімалістичною хустинкою.

Джинси є універсальним елементом гардероба, який завжди доповнює образи, тому нехай у вашому гардеробі будуть 3 пари наймодніших джинсів: приталені mom-джинси, широкі та карго з великими кишенями.