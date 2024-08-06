Цього сезону в моді асиметричні та прозорі сукні, з драпіруванням, мереживом та квітковими мотивами. Щодо довжин, то тут в моді всі три варіанти – міні, міді та максі.

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Як виглядає трендова сукня літа

Та серед всього різноманіття трендових суконь, досі популярною залишається мінімалістичне плаття з нульових. Це базове та лаконічне мініплаття з тонкого трикотажу.

Мода 90-х та 2000-х знову починає завойовувати наші серця, тож така сукня стане справжнім хітом в літню пору та навіть в осінню – у поєднанні з вінтажними шкірянками, тренчами чи пальтами.

Така сукня вигідна тим, що її легко міксувати з будь-яким взуттям та створювати під свій настрій. Елегантності додадуть слінгбеки, роматичності балетки в сіточку, а кежуальності – кеди чи кросівки.

Модні інфлюенсерки стилізують таку сукню по-різному, тож можете надихнутися їхніми образами для того, щоб відтворити схожий аутфіт.

Рекомендуємо обирати для себе базову палітру кольорів, які будуть гарно пасувати з класичним верхнім одягом та аксесуарами. Втім влітку ще цілком можете робити колір на яскраві та соковиті відтінки, які додадуть образу свіжості.