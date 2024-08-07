Такі образи для багатьох є дещо незвичними, тому надихнутися на нову стилізацію допоможуть кілька образів, які доведуть, що довга блуза та джинси – це неймовірно стильно та універсально.

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Джинси кльош та блуза зі стразами

Додайте гламурної нотки вбранню завдяки розкльошеним джинсам та довгій блузі, прикрашеній стразами та торочками. Щоб образ виглядав красиво – додайте до джинсів слінгбеки та стильні аксесуари.



Модні образи з довгою блузою і джинсами / Фото Vogue

Білі джинси кльош і біла блуза

Якщо у вашому гардеробі є джинси кльош, поєднуйте їх з блузою чи тунікою в одному відтінку. Для витонченості образу ще можете додати босоніжки на підборах білого кольору.



Ефектні образи з довгою блузою і джинсами / Фото Vogue

Мішкуваті джинси та фактурна блуза

Широкі джинси не втрачають своєї популярності, тому радимо їх носити з квітковою блузою з глибоким V-подібним вирізом. Додати до такого аутфіту можна барвисті босоніжки, щоб трошки розбавити кольором елегантний look.



Красиві образи з довгою блузою і джинсами / Фото Vogue

Окрім того, з джинсами ви можете скласти спортивний, класичний, сексуальний, романтичний стиль та цікаво поєднати улюблений предмет гардероба з різноманітним верхом та взуттям. Красиві образи від інстаграм-модниць шукайте в нашому матеріалі.