Фанаты уже с нетерпением ожидают появления фильма, с Блейк Лайвли в главном участии. После рождения третьего ребенка, актриса на некоторое время приостановила свою карьеру, впрочем теперь снова готова демонстрировать поклонникам свои работы.

Читайте также Блейк Лайвли вышла в свет в очаровательном розовом образе: фото впечатляющего вида

Красивый выход Блейк Лайвли

Почти все образы актрисы во время престура были созданы в цветочных аппликациях или принтах, поэтому на премьеру фильма Блейк снова выбрала красочный образ. Актриса примерила на себе платье бюстье в длине миди от итальянского бренда Versace. Платье было украшено драгоценными камнями и удачно подчеркивало пышный бюст актрисы.

Платье знаменитость выбрала не новое, а винтажное из весенне-летней коллекции 2002 года. Образ Блейк дополняли минималистичные золотистые босоножки и элегантная прическа с голливудскими волнами.

Звезды часто прибегают к тому, что повторяют образы известных людей. Так на этот раз произошло с Блейк Лайвли, которая надела платье, как в 2003 году носила Бритни Спирс.

Муж актрисы Райан Рейнольдс пришел на премьеру в сером костюме и белоснежной рубашке. Супруги стояли на фотоколе и мило улыбались.



Безупречный выход Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса / Фото Getty Images

Уже 8 августа в Украине выйдет фильм с Блейк Лайвли в главной роли. Блондинка сыграла Лили Блум – женщину, которая с детства видела домашнее насилие в своей семье. Чтобы начать жизнь сначала, она переезжает в Бостон и знакомится с нейрохирургом Райлом.

Впоследствии его поведение начинает напоминать Лили собственного отца, поэтому перед ней появляется выбор – оставаться в несчастливых отношениях или разорвать этот круг.